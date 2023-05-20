Обвиняемая в совращении подростка барменша забеременела от школьника

История совращения 26-летней барменшей 14-летнего ребенка в городе Калтан (Кемеровская область) получила продолжение. Оказалось, что девушка находится на четвертом месяце беременности. По всей видимости, ребенок был зачат в момент противозаконных отношений с подростком.

Напомним, что женщина по имени Наталья ранее работала в пивном магазине в качестве кассира и барменши. Она разведена, есть двое детей — девочка и мальчик. Именно с мальчиком из школы своей дочки-пятиклассницы Наталья и вступила в интимную связь.

Журналисты mk.ru выяснили у девушки, знающей обоих фигурантов, что их интимная связь была три месяца, после чего на них «настучал» полиции друг 14-летнего подростка. После возбуждения уголовного дела Наталья находится дома под подпиской о невыезде. Кроме того, женщина ходит на работу и продолжает свои «отношения» с подростком.

Оказалось, что мальчик выкладывает в свои соцсети видео с Натальей. Более того, он признался, что готов к взрослой жизни.

«Пиво с ней пьет, на камеру они целуются… Мы тут вообще все в шоке, они пьют почти каждый день, а ведь у нее маленькие дети, которые на все это смотрят… Мама Андрея (имя изменено) не против того, что они живут вместе, он ведь к ней переехал. В 14 лет, это уму непостижимо! Но его маме плевать на сына», — рассказала девушка журналистам.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мальчик надышался газом от зажигалки, и это привело его к летальному исходу.