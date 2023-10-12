В Омской области пиранья напала на годовалого ребенка и откусила ему палец

В поселке Кормиловка Омской области годовалый ребенок пострадал от укуса пираньи, которую семья держала в аквариуме. Хищная рыба откусила палец оставшемуся без присмотра родителей малышу.

По данным РИА Новости, домашняя пиранья жила в квартире десять лет. Как рассказали родители пострадавшего ребенка, рыба была куплена на местном рынке.

Несчастный случай произошел, когда малыш находился в одной комнате с аквариумом и смотрел мультики. Его отец в это время отвлекся на телефонный звонок, поэтому не сразу заметил, что ребенок встал на игрушечную машинку и опустил правую руку в воду. В результате хищница укусила его за палец.

Родители мальчика незамедлительно вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали в Кормиловскую ЦРБ с диагнозом «травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти».

Хирурги сообщили о произошедшем в полицию. В настоящее время проводится проверка в отношении родителей.

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