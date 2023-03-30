В Омской области мужчина до смерти забил жену за измены, а его сын снял это на видео

В селе Изюмовка Омской области 29 марта местный житель до смерти забил свою жену, а все происходящее снимал на видео его сын. Побои женщина терпела регулярно, однако в этот раз все дошло до летального исхода. Об этом сообщает РЕН ТВ.

41-летний мужчина регулярно ловил свою 39-летнюю супругу на изменах. Наказывал он ее за неверность кулаками, но она все равно раз за разом продолжала ложиться в постель с любовниками. Осуждал поведение женщины не только ее муж, но и сын. По предварительной информации, именно из-за этого он снимал на камеру каждое избиение матери отцом. Запечатлел он и последние минуты жизни россиянки.

В очередной раз ревность «закипела» внутри мужчины настолько, что он не сдержал силу и убил жену. Полиция практически сразу задержала его и начала разбирательство. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело по 4 статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Расследование продолжается.

Ранее стало известно о жутком инциденте в Петрозаводске. Вернувшись домой, женщина обнаружила в квартире два трупа – мужа и трехлетнего сына. По предварительной информации, отец утопил мальчика, после чего покончил с собой.