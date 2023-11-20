В Омской области молодые родители задушили новорожденную дочь во сне

В Омской области новорожденная девочка погибла в постели молодых родителей. Мама с папой во сне случайно придавили ребенка, и он задохнулся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, смерть малышки наступила 18 ноября. 23-летняя мать решила положить дочь посередине дивана между собой и мужем, а после уснула. Через несколько часов женщина проснулась и заметила, что девочка не подает признаков жизни. На тот момент она уже была мертва.

Обеспокоенная россиянка сразу же вызвала бригаду скорой помощи, но медики были бессильны. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия от сдавливания шеи. Возбуждено уголовно дело за причинение смерти по неосторожности.

Известно, что молодые родители, кроме погибшей малышки, воспитывали еще двоих детей – пятилетнюю и трехлетнюю дочерей. У отца же имеется также судимость за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Санкт-Петербурге трехмесячную девочку доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг.