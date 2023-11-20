Трехмесячную девочку госпитализировали с хроническим кровоизлиянием в мозг

Врачи борются за жизнь трехмесячной девочки в Санкт-Петербурге. Состояние юной пациентки оценивается как тяжелое. Ее доставили в больницу с кровоизлиянием в головной мозг, передает Фонтанка.

Ребенку стало плохо поздно ночью в квартире на Светлановском проспекте. По предварительным данным, малышку накормили и уложили спать в коляску в коридоре. Через некоторое время мать пришла проверить дочку и увидела, что та тяжело дышит и не открывает глаза. Испугавшись, женщина вызвала медиков.

Когда ребенка доставили в больницу, то у него предварительно диагностировали отравление каплями для носа. Также у девочки зафиксировали кровоизлияние в мозг. Сейчас младенец находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители оставили протокол о неисполнении родительских обязанностей в отношении матери. Помимо младенца, у женщины есть еще двое детей. Все члены семьи живут на детские пособия.

Ранее в Липецкой области восьмимесячный ребенок упал в бассейн частного дома и утонул. В тот момент родителей несовершеннолетнего не было поблизости.