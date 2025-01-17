В Омской области мать сломала ребра 11-месячному сыну, который испачкался сажей

В Омской области мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что малыш открыл дверь печки и испачкался сажей. Женщина арестована.

Об инциденте сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в селе Юрьево. 19-летняя мать избила сына ногами. Затем вызвала скорую – в больнице обнаружили, что у ребенка переломаны ребра.

Врачи сообщили о травмах в полицию. Женщину задержали и арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Начата проверка семьи, а также органов опеки. Не исключено, что о ситуации в доме знали, но закрывали глаза.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске пьяная мать уснула на улице и оставила на земле дочь, она была в пеленке. У девочки обнаружили ОРВИ. На улице в день происшествия было 12 градусов тепла.