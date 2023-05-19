В Омской области мать и ее 7-летняя дочь сгорели заживо в доме из-за холодильника

В поселке Москаленки Омской области произошел пожар в одном из частных домов, в котором погибли мать с семилетней дочерью. По предварительной информации, загорелся холодильник. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУСК.

Как отметили в ведомстве, огонь начал распространяться вечером, когда внутри жилья находились только 28-летняя женщина с маленькой девочкой. Отец семейства отсутствовал, так как был на вахте. Эксперты полагают, что все началось из-за бытовой техники на кухне. Именно в районе холодильника было обнаружено больше всего выгоревших мест.

Предварительно, причиной смерти хозяев дома является отравление угарным газом. Обстоятельства произошедшего все еще выясняются. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее стало известно, что в Камчатском крае мать два года истязала дочь из-за плохих оценок. Она била ее, лишала еды и сна.