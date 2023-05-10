В Омской области корова убила 24-летнего скотника ударом копыта

В Омской области 24-летний мужчина скончался после полученной на работе травмы. Скотник был в молочном комплексе «Кутузовское», когда на него упала плита. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Как стало известно от источников в силовых структурах, обрушение конструкции произошло в результате удара по стене, который нанесла одна из коров копытом. «Корова ударила копытом по стене. Стена упала на скотника, и все, сразу смерть. Это видели два свидетеля», - рассказали изданию.

Смерть работника была подтверждена в пресс-службе СУСК по Омской области, но никаких дополнительных комментариев не поступило. После произошедшего правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда. Проводится проверка.

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