В Омске заключенный изнасиловал медсестру, угрожая лезвием от канцелярского ножа

Мужчина, отбывающий наказание за изнасилование и убийство, надругался над медсестрой в Омске. Он пригрозил женщине расправой, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в лечебно-исправительной колонии №2 на улице Поселковой. Вечером 36-летний заключенный, приговоренный судом к 18 годам лишения свободы, пожаловался охраннику на проблемы со здоровьем. Мужчину не стали оставлять в камере и отправили в медсанчасть.

Как только заключенный оказался один на один с медсестрой, он запер дверь изнутри и взял женщину в заложники. Угрожая лезвием канцелярского ножа, мужчина заставил жертву вступить с ним в половой контакт.

После совершения очередного преступления зэк спокойно покинул кабинет. Изнасилованная медсестра тут же рассказала о случившемся охранникам. Те, в свою очередь, вызвали следователей. В отношении мужчины было возбуждено второе уголовное дело. По совокупности статей к его 18 годам заключения могут добавить еще 25 сверху — за изнасилование и захват заложников.

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