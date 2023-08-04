«Изнасиловали и подожгли»: что на самом деле случилось с девушкой, которую нашли у дома в Петербурге

Найденную мертвой в Санкт-Петербурге девушку изнасиловали и выбросили из окна. Кроме этого, ее подожгли. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, девушка была не местной жительницей, а приехала из Москвы. Именно поэтому соседи ее не узнали. Тело погибшей было обнаружено под окнами дома. В запутанной ситуации разбираются правоохранители, они же опросили жильцов. Журналисты тоже пообщались с очевидцами.

По словам одного из местных, девушке всего 23 года.

«Изнасиловали, подожгли и сбросили. Потому что вещи были там, через врача известно. Тут же не было крови — человек уже мертвый был выброшен. Если бы она упала сама, была бы кровь, а крови не было», – отмечает очевидец.

Другая местная жительница рассказала, что раньше никогда не видела погибшую. Она снимала квартиру и вела закрытый образ жизни.

«Как мне рассказали <…> она упала между машиной и мотоциклом, и резко вспыхнул огонь метра на полтора», – поделилась жительница.

Появилась также информация, что на одном из этажей была обнаружена пластиковая бутылка с керосином и дамская сумочка с вещами погибшей. Отмечается, что у нее были родные в Санкт-Петербурге – сестра. Но они не общались из-за того, что девушка увлекалась потусторонними силами.

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