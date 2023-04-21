В Омске отца 9-ти приемных детей обвинили в сексуальном насилии над 12-летней дочерью

В Омске проводят проверку по делу о развратных действиях в отношении ребенка. Подозреваемым выступает многодетный отец, усыновивший девять дочерей и сыновей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Осведомленный источник рассказал СМИ, что 20 апреля в полицию обратился мужчина и заявил о преступлении. По его утверждению, в 2021 году он узнал, что его знакомый совершал сексуальное насилие над одной из своих дочерей. На тот момент девочке было 12 лет.

После полученной информации правоохранители выяснили, что подозреваемый вместе с женой воспитывает девять детей, при этом все они взяты из приюта. На данный момент опека изъяла шесть несовершеннолетних из семьи до выяснения всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о задержании брата звезды «Ворониных» Екатерины Волковой. Полиция США подозревает мужчину в жестоком убийстве. По их версии, россиянин убил двух приятелей, а одного из них расчленил. Актриса комментировать происходящее с родственником отказывается.