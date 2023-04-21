Брата звезды «Ворониных» Екатерины Волковой подозревают в расчленении петербуржца в США

В США произошло жестокое убийство двух россиян - фотографа из Санкт-Петербурга и его друга-айтишника. Одно из тел было найдено расчлененным. В расправе над мужчинами американское следствие подозревает Леонида Волкова – брата известной актрисы Екатерины Волковой, сыгравшей в ситкоме «Воронины». Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По информации источника, Леонид был знаком с обоими убитыми, а один из них являлся поручителем по договору аренды его жилья. Предварительная версия следствия звучит так: Волков поссорился с приятелем из-за того, что тот не встал на его защиту перед хозяином квартиры, который обвинял его в неуплате. В результате этого брата актрисы выселили вместе с семьей.

После в ходе конфликта мужчина убил обоих товарищей, а тела выкинул в мусорный контейнер. Однако трупы довольно быстро нашли и вышли на Волкова. Полиция задержала подозреваемого, и на данный момент он находится под арестом. Екатерина Волкова пока отказывается как-либо комментировать происходящее с братом. Расследование продолжается.

Ранее стало известно о семейной драме в Санкт-Петербурге. Частный детектив связал бывшую жену в номере отеля и угрожал ей жестокой расправой. В один момент женщине удалось сбежать и попросить помощи. Администратор гостиницы вызвал полицию, но, когда правоохранители приехали, мужчина уже был мертв. По предварительной версии, он покончил с собой, когда увидел, что экс-супруги нет на месте.