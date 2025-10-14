В Омске мужчина украл из ювелирного кольцо ради находящейся в колонии жены

В Омске мужчина украл из ювелирного магазина золотое кольцо стоимостью 76 тысяч рублей, чтобы увидеться с женой, находящейся в колонии. Злоумышленника задержали на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает Газета.Ru.

По информации источника, мужчина пришел в торговый центр под видом покупателя. Он выбирал ювелирные украшения и в процессе примерки украл одно золотое кольцо. После этого он поехал в Кемерово. Как оказалось, он собирался встретиться с супругой, которая отбывает наказание в одной из колоний.

Вора задержали спустя несколько дней после кражи. На допросе он признался сотрудникам правоохранительных органов, что просто хотел увидеться с женой. Кольцо, которое удалось вынести из ювелирного, он заложил в ломбарде и выручил 32 тысячи рублей. Деньги он потратил на визит к возлюбленной.

Ранее в Санкт-Петербурге третьеклассник заплатил подросткам 75 тысяч рублей, чтобы прекратить буллинг. На протяжении месяца над мальчиком издевались в школе.