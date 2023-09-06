В Омске мужчина попытался завести незнакомку в кусты и попросил расстегнуть ему штаны

Жительница Омска пожаловалась на мужчину, который попытался завести ее в кусты и попросил расстегнуть ему штаны. Соответствующий пост был опубликован в группе «Омск ВК» в социальной сети «ВКонтакте».

5 сентября рядом с детской художественной школой девушку догнал мужчина. Он извинился и спросил, есть ли поблизости туалет. Незнакомец попросил ее «посторожить», чтобы никого не было.

Затем они дошли до гаражей, где есть кусты. По пути собеседник расспрашивал, где она учится. Но женщина шла с работы. Ничего подозрительного она не заметила – страшно стало потом.

«Тут мне говорит: «А помоги штаны расстегнуть, пошли со мной». Я сказала, что тут я не помощник, он ушёл в кусты, я отошла подальше», - поделилась россиянка.

Женщина обратилась к родителям детей, чтобы те никогда не ходили с чужими людьми. Свое предупреждение она опубликовала в нескольких пабликах.

Мужчина, о котором шла речь, был одет в синие джинсы, олимпийку. «На вид лет 60, седой», - говорится в описании.

Ранее сообщалось, что мужчина занимался самоудовлетворением у воронежской школы.