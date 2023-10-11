В Омске мужчина получил перелом полового органа во время эксперимента в постели

В Минздраве Омска рассказали о редкой травме, произошедшей с местным жителем. Молодого человека доставили в областную клиническую больницу на скорой с признаками перелома полового органа.

Как пояснил медикам пострадавший, вместе с возлюбленной он решил разнообразить свою интимную жизнь, но эксперимент с позами завершился травмой.

«Из анамнеза удалось выяснить, что немного выпившие влюбленные во время полового акта, экспериментируя с позами, услышали хруст», - приводит РИА Новости сообщение областного Минздрава.

В результате полученной травмы половой орган посинел и опух. Кроме того, мужчина испытывал сильные боли. Медики диагностировали у пострадавшего разрыв белочной оболочки. При этом мужчине повезло, так как уретра осталась неповрежденной.

Урологам пришлось провести оперативное вмешательство, чтобы предотвратить искривление и эректильную дисфункцию. В настоящее время пациента уже выписали из больницы. Полученная травма не повлияет на его дальнейшую жизнь.

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