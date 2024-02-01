В Омске многодетная мать после родов выкинула третьего ребенка в мусорку, об этом сообщает РИА Новости.

18 декабря прохожие обнаружили в мусорном баке на улице Малиновского в Омске тело мертвого ребенка. Новорожденная девочка лежала в полиэтиленовом пакете. После этого правоохранительные органы начали расследовать обстоятельства гибели ребенка.

Выяснилось, что к убийству причастна мать девочки. Она призналась полицейским, что рожала дома в ванной, дождалась, пока ребенок перестанет дышать и после этого избавилась от тела.

«Женщина допрошена и дала подробные показания, пояснив, что ребенок был нежеланным, в связи с чем она скрывала от всех беременность. Смерть новорожденной наступила от асфиксии — при каких именно обстоятельствах, будет выяснено в ходе повторной экспертизы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что женщина воспитывает еще двух детей. Следователи настаивают на домашнем аресте подозреваемой в убийстве.

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