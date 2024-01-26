В Омске коллекторы принесли похоронные венки к дому должницы-пенсионерки

В Омске коллекторы решили запугать задолжавшую деньги пенсионерку похоронными венками. Они принесли цветочные композиции прямо к ее дому и поплатились за это. Им назначен штраф. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

По данным источника, 68-летняя женщина взяла кредит, но средства не спешила возвращать. Тогда банк стал требовать с нее выплат весьма странным способом. Как стало известно, кроме венков, коллекторы также расписывали заборы. На них они оставляли оскорбительные надписи. А также россиянке поступали угрозы, что, если она не расплатится, то «последуют иные методы».

Когда об этом стало известно, ситуацию взяла под контроль полиция. В итоге за давление на должника банк оштрафовали на 105 тысяч рублей.

Ранее в Свердловской области начали разыскивать двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании девушки. По предварительным данным, злоумышленники надругались над жертвой, а после еще и обокрали. У нее пропали два телефона, браслет и деньги.