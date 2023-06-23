В Омске киллер сдал полиции заказчика, желавшего убить жену из-за раздела имущества

Российский киллер в последний момент отказался выполнять заказ и сдал желавшего убийства своей жены мужчину полиции. За несостоявшуюся ликвидацию супруги омич отдал миллион рублей. Подробности сообщил Телеграм-канал SHOT.

По информации источника, 50-летний житель Омска вел тяжелый бракоразводный процесс, который продолжался несколько месяцев. Дело в том, что у бывших спутников жизни было много совместного имущества, и они не могли его поделить. Желая ускорить процесс, россиянин обратился к своему другу и попросил его найти профессионального убийцу, который смог бы ему помочь «убрать» жену.

Исполнитель нашелся быстро. Он согласился на все условия и потребовал перевода вознаграждения. Вот только через время киллер передумал и обратился в полицию. Заказчика оперативно задержали. Также вместе с ним под уголовную статью попал и его друг, который занимался поисками нужного преступника.

Ранее под Солнечногорском мужчина жестоко расправился с сожительницей и в течение трех месяцев прятал ее труп в колодце. Примечательно, что долгое время женщину никто не искал, так как россиянин всем говорил, что она ушла жить к любовнику.