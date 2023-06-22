Говорил, что ушла к другому: мужчина убил сожительницу и спрятал тело в колодце

Под Солнечногорском 39-летний мужчина из Волгоградской области убил свою 49-летнюю гражданскую жену в их частном доме в поселке Березки, а после спрятал труп в колодец. На протяжении трех месяцев он говорил родственникам спутницы о том, что она ушла к любовнику. Недавно убийца был задержан.

Об этом сообщает mk.ru.

С самого утра в день убийства мужчина употреблял алкоголь, чем вызывал недовольство сожительницы. Находясь в состоянии сильного опьянения, он схватил нож и ударил женщину в шею. От полученной травмы она сразу же скончалась. Спрятать тело мужчина решил в старый колодец, который он накрыл металлическим листом и засыпал снегом. Когда снег растаял, мужчина забросал колодец мусорными мешками.

Когда родственники погибшей стали переживать и звонить сожителю, он сообщил им, что его возлюбленная уехала к подруге. После он сказал родне, что жена бросила его и переехала к другому в Москву.

Испугавшись разоблачения, убийца уехал в Волгоград, где его и задержали после заявления родственников об исчезновении женщины и обнаружения сотрудниками полиции трупа жертвы. Мужчина сразу признал свою вину.

В настоящий момент по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», виновник находится под стражей.

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