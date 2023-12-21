Бродила по пепелищу и кричала: под Ростовом мать потеряла в пожаре двоих детей

В Балтийске женщина, недавно восстановившая родительские права, потеряла двух сыновей в пожаре. Дети сгорели заживо спустя 5 дней после того, как мать забрала их из детдома. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, год назад один из детей женщины, любивший играть со спичками, поджег сарай, и этот пожар привлек внимание соцслужб. Выяснилось, что мама ребенка не работала, выпивала, поэтому было решено забрать ее мальчиков и поместить в приют. На протяжении долгого времени мать боролась за то, чтобы ей вернули наследников, и в итоге ей это удалось. Правда, воссоединилась семья ненадолго.

20 декабря в доме, в котором находились дети и две пожилые женщины, случился пожар. Предварительно, к возгоранию привела шалость ребенка. Спастись удалось только одному мальчику и его бабушке. Двое его братьев, а также пенсионерка, прикованная к кровати, погибли.

Когда родители узнали о том, что дом горит, то сразу же приехали. Отец детей даже пытался забежать, чтобы спасти членов семьи, но ему не позволили. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. По словам соседей, уже после тушения огня потерявшая сыновей мать до рассвета ходила по пепелищу.

«Иногда заходилась криком, потом затихала», - рассказали очевидцы.

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