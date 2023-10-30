В Омске два 6-летних ребенка сбежали из детского сада и проехались на автобусе

В Омске два шестилетних мальчика сбежали из детского сада. Они доехали на автобусе до матери одного из них. После этого женщина позвонила в полицию. Об этом сообщает Ngs55.ru.

Как стало известно, дети покинули дошкольное учреждение около 12-ти часов дня 30 октября. Правоохранители после их пропажи стали проверять ближайшие дворы и улицы. Однако спустя два часа с ними связалась родительница одного из сбежавших и рассказала, что оба мальчика находятся с ней на работе.

По словам женщины, несовершеннолетние ушли из садика, сели на общественный транспорт и доехали до нее. После ее сообщения к детям выехали оперативники и инспектор по делам несовершеннолетних. Детсад же теперь ждет проверка, которая выявит, по какой причине дети решились на побег.

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