В Омске 30-летние сестры-близняшки умерли в квартире в один день

В Омске две сестры-близняшки умерли в один день. Их тела были найдены 31 августа на квартире по улице 1-й Красной Звезды. Об этом сообщает издание «СуперОмск».

На данный момент неизвестно, как именно скончались 30-летние россиянки и что послужило причиной смерти. По предварительной информации, они могли лишиться жизни от внешнего воздействия. Версия проверяет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. В Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.

К слову, как выяснило издание Ngs55.ru, близняшки были совладелицами студии маникюра. И одна из их знакомых считает, что смерть могла наступить без постороннего вмешательства. Однако подробностей раскрывать не стала.

Ранее в Приморском крае нашли мертвым сторожа, который пропал 30 августа. Тело мужчины было обнаружено в лесу со множественными ранами. Их нанес медведь. Известно, что дикое животное уже отловили и убили, поэтому теперь местным жителям ничего не угрожает.