В Ольховатском районе Воронежской области введен режим ЧС после атаки БПЛА
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В Ольховатском районе Воронежской области введен режим ЧС после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Гусев заявил, что режим ЧС введен для «скорейшей ликвидации последствий детонации». По словам губернатора, ситуация находится под контролем: на месте работают оперативные службы, военные и представители власти. Также Александр отметил, что после атаки беспилотников никто из местных жителей не пострадал.
«Гражданам сообщили о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, через социальные сети и путем подомового обхода. В Ольховатском городском поселении приостановили работу детских садов «Мир чудес» и «Теремок» и пришкольного лагеря на базе Ольховатской средней школы», — сообщил Гусев.
Также губернатор отметил, что ОГЭ будет проводиться в резервные дни.
Гусев призвал местных жителей не поддаваться панике и не покидать дома без необходимости.
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