Температура превысила 42 градуса: родители убили ребенка, закрыв в кладовке с обогревателем

Молодые родители в США оказались за решеткой. Они обвиняются в убийстве своего ребенка. Пара оставили дочь в кладовой с обогревателем, где температура превысила 42 градуса, передает Mirror.

По данным СМИ, мертвого ребенка обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Они приехали домой к молодым родителям. Помимо них, в помещении находились двое детей.

Всего у пары было три ребенка. Один из них в этот момент находился в кладовке. Стражи порядка открыли туда дверь и нашли на грязном матрасе мертвую девочку.

Сейчас родители находятся под стражей. Двух оставшихся детей взяли под опеку. Они оказались заражены вшами.

Ранее британская блогерша травила годовалую дочь препаратами ради денег и славы. Она вызывала жалость у аудитории и собирала средства на лечение.