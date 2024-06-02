В одиночестве бродила по городу, а потом села за руль: пьяная мать бросила коляску с 2-летним ребенком и сбежала

Сотрудники правоохранительных органов задержали москвичку, которая оставила коляску с двухлетним ребенком на улице, а потом каталась по городу в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина оказалась во дворе многоэтажки на улице Милашенкова, передает Telegram-канал Readovka. Жильцы дома заметили странную незнакомку, которая неуверенно ходила с коляской из угла в угол.

Через какое-то время москвичка оставила ребенка на улице, а сама села в машину и уехала в неизвестном направлении. На место были вызваны стражи порядка.

Малыша передали бабушке, которая нашлась. Мать тоже впоследствии удалось найти. Оказалось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свой поступок москвичка не смогла. По факту случившегося организована проверка.

Ранее больного ДЦП ребенка оставили умирать от голода в московской квартире. После обнаружения его экстренно госпитализировали.