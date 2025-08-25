В Одинцово водитель такси отказался везти участника СВО из-за инвалидной коляски

В Подмосковье водитель такси отказался вести участника СВО из-за инвалидной коляски. Об этом ИА Регнум рассказала супруга мужчины.

29-летний мужчина из Узбекистана ушел добровольцем на СВО в 2024 году. В сентябре того же года он получил тяжелое ранение, в результате которого лишился ноги и руки. Вернувшись домой, не потеряв оптимизма и воли к жизни, он открыл в Одинцово токарную мастерскую.

В минувшую субботу, 23 августа, вместе с супругой он собирался поехать в Москву, чтобы купить инструменты для бизнеса. Так как он сам больше не может водить машину, жена вызвала такси. В приложении женщина указала, что пассажир будет на инвалидной коляске.

Водителя сперва это не смутило. Однако, прибыв на место, он отказался везти военнослужащего из-за коляски.

«Он может сам сесть в машину. А коляска спокойно помещается в багажник. Я всегда указываю, что у нас инвалидная коляска. Водитель взял заказ и приехал на адрес, но увидел, что мой муж на инвалидном кресле — отказался от поездки. Служба поддержки дала промокод на 100 рублей», — рассказала женщина.

В поддержке также пообещали разобраться с инцидентом и принять меры.

«Водитель не должен принимать заказ, если не уверен, что сможет его выполнить. Примем меры и проверим отзывы о водителе. Он лишится доступа к сервису, если будет нарушать его стандарты. Сервис не сотрудничает с теми, кто не соблюдает его правила», — указано в ответе сервиса.

