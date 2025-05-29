«На улицу мне пришлось ехать на коляске без штанов»: участник СВО обвинил медсестер в хамстве

Участник специальной военной операции покинул больницу в Сыктывкаре, где проходил лечение. По словам мужчины, он сделал это из-за хамства медсестер. Бойцу не помогли сменить белье.

Об истории рассказало местное издание «БНК». По информации журналистов, ветеран попал в больницу по реабилитационному курсу. Персонал медучреждения, как заявил сам мужчина, унизил его и отказал в помощи.

«На улицу мне пришлось ехать на коляске без штанов», — поделился участник СВО.

С руководством больницы ему пообщаться не удалось. Сейчас мужчина находится дома. Региональный минздрав, как стало известно журналистам, начал по факту случившегося служебную проверку.

Ранее сообщалось, что свердловский боец ушел на СВО, не дождавшись протеза. По словам мужчины, время на фронте очень ценно.