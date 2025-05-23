В Одинцово малыш гулял по подоконнику 17 этажа, а мать была с мужчиной на кухне

В Одинцово трехлетний ребенок гулял по подоконнику 17 этажа и смотрел вниз. Мать в этот момент находилась с мужчиной – женщина не считает себя виновной.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Инцидент произошел 22 мая. Известно, что соседи, увидев ребенка в створке открытого окна, ринулись в квартиру женщины и смогли достучаться.

32-летняя мать объяснила, что накануне к ней приехал друг из Севастополя. Они выпили вина, а на следующий день продолжили застолье.

Взрослые находились на кухне, малыш остался один в комнате. Мать утверждает, что ручки от окон были вывернуты, но одна лежала на тумбочке. Женщина полагает, что малыш сам открыл его.

В настоящее время ребенок изъят из семьи. У матери растут еще двое детей 12 и 9 лет, однако оба воспитываются бабушкой и живут в Крыму. Родные женщины не скрывают ее проблемы с алкоголизмом, хотя девушка окончила вуз с красным дипломом, была специалистом по страхованию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пятилетний ребенок оперся на москитную сетку и выпал из квартиры на восьмом этаже. В момент происшествия его отец спал.