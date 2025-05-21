Оперся на москитную сетку, пока отец спал: в Екатеринбурге малыш выжил после падения с восьмого этажа

Пятилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа в Екатеринбурге. Малыш оперся на москитную сетку.

О состоянии ребенка сообщила его тетя.

Известно, что мальчик приземлился на капот автомобиля. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

«Сделано куча операций, потерял много крови, дважды был в клинической коме, дважды запускали сердце, подключали к аппарату лёгкие», - рассказала женщина E1.ru.

По ее словам, сейчас сердце ребенка снова заработало, но операции продолжаются.

О семье пострадавшего известно, что мальчика воспитывал отец. Мама мальчика умерла несколько дней назад. Отец спал, когда ребенок подошел к окну и оперся на москитную сетку.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве шестилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре.