В Одинцово 16-летний подросток умер на руках у матери из-за скачка температуры

В подмосковном Одинцово 16-летний подросток умер из-за резкого повышения температуры. Известно, что у парня были симптомы ОРВИ. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По данным источника, семья юноши сильно боялась заболеть осенью, поэтому школьник даже не ходил на уроки, а занимался дома. Но эти ограничения все равно не помогли. Подросток заболел и довольно серьезно.

Начиналось все довольно обычно. У старшеклассника наблюдались кашель, насморк, слабость. Однако в одну из ночей температура неожиданно сильно повысилась, достигнув 38 градусов. Школьник начал бредить и задыхаться. Обеспокоенные родители сразу же вызвали медиков, но те уже ничего не смогли сделать. Парень умер буквально на руках у матери от остановки сердца.

Тело подростка было направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. На сегодняшний день известно лишь, что у него не было никаких хронических заболеваний.

Ранее в аэропорту Минеральных Вод скончался пассажир, летевший из Санкт-Петербурга. Он повздорил с попутчиками на борту и получил сильный удар по голове.