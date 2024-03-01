В очереди на границе в Ивангороде мужчину ударили ножом в шею

На погранпереходе в Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина получил удар ножом в шею. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером. Прибывший наряд полиции обнаружил на пункте пропуска МАПП «Ивангород» с резаной раной шеи 63-летнего жителя Нарвы, который обладает двойным гражданство России и Эстонии. Мужчину в удовлетворительном состоянии доставили в Кингисеппскую ЦРБ. Вскоре после госпитализации пациент был отпущен домой, чтобы продолжить лечение амбулаторно.

По подозрению в совершении преступления по горячим следам правоохранители задержали проживающего в Нарве 37-летнего безработного, не имеющего гражданства. Выяснилось, что в ожидании очереди на переход госграницы во время внезапного конфликта, возникшего из-за неприязненных отношений, мужчина нанес удар ножом в шею оппонента.

Нападавшего задержали, у него изъяли складной нож. Против него возбудили уголовное дело.

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