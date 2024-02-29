В Нижневартовске ученицу заставили идти домой в легкой одежде после кражи куртки
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В Нижневартовске школьницу заставили идти домой в легкой одежде после уроков. У девочки украли куртку, а дождаться теплых вещей от родителей не дали – образовательное учреждение закрывалось.
Подробности инцидента приводит Telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский» со ссылкой на родителей несовершеннолетней.
Девочка училась во вторую смену: вечером, обнаружив пропажу верхней одежды, она отправилась домой в чужой демисезонной куртке и без шапки. Ключей с собой тоже не было – они остались в украденной одежде.
Родители возмутились, почему их дочь попросили удалиться из школы, тем более, что в курсе ситуации были заместитель директора и работник гардероба. При этом сотрудники учреждения не сообщили матери, а вместо этого дали «порванную, прокуренную, демисезонную куртку, оставшуюся в раздевалке» и предложили подойти на следующий день к 12 часам и проследить, кто ушел в ее куртке.
Ситуацию взяли на контроль в Департаменте образования.
Ранее сообщалось, что в Москве школьницу госпитализировали с урока: она покраснела, девочке стало плохо. В больнице установили, что она отравилась психотропными веществами. Ученица отрицает, что принимала запрещенные вещества: перед уроком она выкурила электронную сигарету в туалете школы.