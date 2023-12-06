«Была на девятом месяце»: Дайнеко рассказала о некрасивом поступке таксиста

Популярная исполнительница Виктория Дайнеко пожаловалась на поведение таксиста. Она вспомнила случай, когда водитель высадил ее с беременной подругой на обочине. Об этом сообщает Газета.Ru.

Певица поделилась неприятной историей в личном микроблоге. Виктория предположила, что таксисты «недолюбливают беременных».

«Нас однажды с беременной подругой высадили из такси бизнес-класса только из-за того, что она сделала замечание, что он не открыл ей дверь. Подруга была на девятом месяце. Есть ведь люди...негодяи», – написала звезда в соцсетях.

Некоторые поклонники в последнее время часто пишут теледиве о том, что она сама находится в «интересном положении». Все из-за фотографий с округлившимся животом. Дайнеко опровергает слухи о беременности. Она объяснила, что 10 лет борется с аутоиммунным заболеванием, поэтому у нее периодически отекает низ живота.

При этом знаменитость призналась, что хочет детей, но не торопит события. Она обещала рассказать радостную новость поклонникам, как только это случится. Напомним, что у Виктории есть восьмилетняя дочь от музыканта Дмитрия Клеймана. Звезда до сих пор не раскрывает имя ребенка и не показывает лицо малышки. Она объясняет это тем, что не хочет вмешиваться в судьбу дочери.

Ранее певица Виктория Дайнеко прокомментировала обвинения бывшего мужа Дмитрия Клеймана в психологическом насилии и рукоприкладстве. Она вспомнила один из эпизодов, во время которого, по словам ее экс-супруга, она вылила на него кипяток.