В новосибирском театре во время репетиции обрушились декорации с актерами

В Новосибирском музыкальном театре во время репетиции обрушились декорации. В этот момент на импровизированном мосту находились артисты.

Как рассказала Kp.ru руководитель литературой части учреждения Любовь Кириченко, в результате инцидента никто не пострадал, за помощью к медикам актеры, задействованные в сцене, не обращались.

«На репетиции мост с артистами наклонился, но никто из труппы или технических сотрудников не пострадал», - заверила представительница театра.

При этом она уточнила, что ЧП произошло еще 13 марта. В этот же день репетиция была продолжена, а 15 и 16 марта состоялись премьерные показы спектакля.

Ранее рабочего сцены Большого театра придавило декорацией в ходе подготовки к постановке оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.