В Новосибирской области пятиклассница утонула на глазах у подруг в котловане для разведения рыб

12-летняя школьница утонула в поселке Александро-Невский Баганского района Новосибирской области. Очевидцы рассказали все обстоятельства произошедшего kp.ru.

Трагедия произошла в котловане, который вырыли специально, чтобы разводить рыбу. Дети стали купаться в нем.

12-летняя девочка вместе с подругами зашла в воду и пропала. Очевидцы сообщили, что в котловане есть резкий обрыв, куда, вероятно, провалилась школьница. Пытаясь выбраться, она ухватилась рукой за ногу подруги. Еще одна девочка выбежала на берег. Все думали, что потерпевшая шутит и стали ее звать.

Спасти ребенка не удалось, девочку достал из воды ее дядя. Также сообщается, что родители запрещали ей купаться в этом водоеме.

Известно, что 12-летняя была старшим ребенком в семье. У нее есть четырехлетний брат.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее мы писали, что пятилетний ребенок, который упал в котлован с водой на западе Москвы, скончался. Как сообщают местные жители, изначально котлован был огражден досками, которых практически не осталось на момент происшествия. Однако после случившегося забор был восстановлен.