Скончался пятилетний ребенок, упавший в неогороженный котлован с водой в Москве

Пятилетний ребенок, который 1 июня упал в котлован с водой на западе Москвы, скончался.

Об этом сообщает mk.ru.

Все произошло на 1-й Чоботовской аллеи. Мальчик катался на велосипеде вместе с друзьями и около дома упал в яму, доверху наполненную водой. Родители сразу же узнали о случившемся. Отец вытащил его из воды и сразу же вызвал скорую.

На месте врачи в течение полутора часов пытались реанимировать ребенка, затем он был госпитализирован в больницу, где через 2 дня скончался.

Яма, в которую угодил малыш, — котлован размером 8 на 8 метров, который вырыли для перекладки труб газопровода.

Как сообщают местные жители, изначально котлован был огражден досками, которых практически не осталось на момент происшествия. Однако после случившегося забор был восстановлен.

Также жильцы сообщили, что это не первый подобный случай. До этого другой ребенок угодил в яму, однако его удалось быстро вытащить и спасти.

Ранее мы писали, что во время празднования Курбан-Байрама в поселении Кокошкино Новой Москвы в пруду чуть не утонул трехлетний ребенок. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу.