Умер на рабочем месте: мужчина утонул в вине, спасая коллегу из цистерны

В Италии специалист по производству вина утонул в цистерне с напитком, когда спасал оттуда коллегу. Все произошло на севере страны в провинции Виченца. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на газету Il Giornale di Vicenza.

По данным источника, 46-летний Марко Беттолини был на работе со своим напарником. Они занимались чисткой резервуара на предприятии, и в какой-то момент почувствовали резкое недомогание. Мужчинам стало плохо от ядовитых испарений.

Марко заметил, что его коллега остался в цистерне и вытащил его. Когда он спасал товарища, то сам потерял сознание и упал в чан. Мужчина утонул в вине.

На помощь пострадавшим вызвали скорую помощь и вертолет. Беттолини умер, а его коллега оказался в больнице. Руководство винодельни и президент области принесли свои соболезнования родным погибшего.

Ранее мы писали о том, как итальянского бизнесмена насмерть завалило тысячами головок сыра грана падано. 75-летний мужчина был на складе, когда на него обрушилась полка с 25 тысячами головок сыра. Его искали и надеялись застать живым, но он умер.