В Новосибирской области 16-летний пастух умер от удара молнии

16-летний пастух из Новосибирской области погиб от удара молнии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в одном из сел Болотинского района. Двое мальчиков 15 и 16 лет пасли коров. Начался сильный дождь, и подростки спрятались под деревом. В это дерево ударила молния.

От сильного удара током 16-летний мальчик умер сразу. Второго ребенка госпитализировали, он находится в реанимации с аналогичной травмой.

Сейчас сотрудники силовых структур занимаются выяснением обстоятельств произошедшей чрезвычайной ситуации. Проверку проводят следователи СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее мы писали, что 12 июля в Подмосковье умер 15-летний подросток прямо во время поливки огорода. Мальчик почти никогда не болел. По предварительным данным, он умер от аневризмы.