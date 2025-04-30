В Новосибирске закрыли дело 27-летней девушки, умершей после удаления зуба

В Новосибирске закрыли уголовное дело по факту смерти 27-летней девушки после лечения у стоматолога. Однако найдены ошибки в действиях врачей больницы, куда госпитализировали сибирячку – мать умершей планирует подать иск и получить моральную компенсацию.

Об этом сообщает Kp.ru.

В декабре 2023 года у девушки заболел зуб. Спустя неделю она пошла к стоматологу с уже опухшей щекой. Пациентке удалили зуб и назначили таблетки. Мать россиянки отправилась в аптеку, а когда вернулась, дочь не могла говорить, потеряла сознание, потом перестала реагировать на что-либо.

Скорая забрала девушку в коме, спустя сутки она умерла. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«После огромного количества экспертиз дело закрыли, так как причина смерти моей дочери — сепсис… Она была обречена», - рассказала мать погибшей.

По ее словам, сепсис начался до обращения к врачам. Действия медиков не привели к смерти, но они обязаны возместить ущерб, сказали женщине.

Экспертиза установила, что попытка катеризации привела к повреждению стенок ветвей наружной подвздошной вены, а диагностика была проведена с недостатками.

Мать умершей собирает документы для подачи в суд.

Ранее сообщалось, что 22-летняя девушка вернулась из Сочи в гробу. Трагедия произошла вскоре после ее знакомства с парнем в соцсетях.