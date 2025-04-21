22-летняя девушка вернулась из Сочи в гробу после знакомства с парнем в соцсетях

22-летняя жительница Перми вернулась из отпуска в Сочи в гробу. Она скончалась после знакомства с парнем в соцсетях. Мать погибшей ищет свидетелей трагедии.

Подробности выяснил сайт Kp.ru.

Девушка умерла 12 апреля – накануне она познакомилась с молодым человеком. Подруге сообщила, что в тот день поедет кататься с ним на машине. После этого девушка перестала отвечать на звонки и сообщения. В соцсетях в Сочи появилось видео, как девушка лежит без сознания в окружении толпы людей, вскоре ее забрала скорая. Под роликом написали, что парень волочил девушку по земле и бросил в беспомощном состоянии. Предполагали, что ее накачали наркотиками. Позже врачи подтвердили наличие в организме запрещенного вещества.

18 апреля россиянку похоронили. Родителям, прилетевшим в Сочи, выдали лишь справку о смерти и тело. Их цель – выяснить, кто виновен в смерти.

Результаты экспертизы будут готовы через месяц. В телефоне умершей осталась переписка с неизвестным, но устройство заблокировано.

Мать нашла страницу предполагаемого парня и разыскала его номер, однако он не берет трубку. В соцсети молодой человек не заходит шестые сутки. В полиции сообщили, что личность молодого человека установлена, идет проверка. Мать умершей просит писать ей всех, кто видел, как дочь волокли по земле и бросили.

Ранее сообщалось, что в Сочи нашли умершим жителя Екатеринбурга. Он бесследно пропал прошлым летом. Родителям выдали останки в пакете весом 3,5 кг.