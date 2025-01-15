В Новосибирске задержали маньяка, сознавшегося в убийстве четырех девушек

50-летний мужчина, проживающий в Новосибирске, сознался сразу в нескольких убийствах, совершенных еще в 2002 году. Об этом 15 января сообщил РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

Все жертвы были убиты в Московской области, где преступник в то время находился на обучении. Он караулил девушек в темное время суток, насиловал их и убивал.

Среди погибших была в том числе перуанка, которая приехала в Россию учиться. «Привлекла меня внешность нерусская, решил подойти, познакомиться. Я ее оттащил и силой кинул на землю. В район головы нанес несколько ударов», — приводит РЕН ТВ слова убийцы.

Одна девушка была убита им в Подольске, еще две (в один день) — в Пушкине. После совершения преступлений мужчина уехал в Новосибирскую область, на его след удалось выйти только спустя два десятилетия. Сейчас он арестован.

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