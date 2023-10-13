В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в регулярном избиении малышей

В Новосибирске воспитатели частного детского сада на протяжении долгого времени регулярно избивали детей и издевались над ними. От их действий пострадала более 10 малышей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как стало известно, в истязаниях были замечены две сотрудницы дошкольного учреждения. В июле 2023 года они жестоко обращались с воспитанниками, причиняли не только физические, но и моральные страдания.

Когда о действиях женщин узнали следователи, их оперативно задержали. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения. Воспитателям предъявлены обвинения за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, а также за истязание двух и более несовершеннолетних.

Ранее появились новые подробности дела об убийстве 14-летней девочки из Уфы сводным братом. Выяснилось, что перед тем, как задушить сестру, молодой человек ее изнасиловал. Затем он поместил ее тело в диван, а после перенес в багажник. Он признался, что собирался его вывезти из города, но не успел, так как мама спохватилась и начала ее искать.