В Новосибирске трое мальчиков два часа избивали на улице 9-летнюю девочку

В Новосибирске трое мальчиков на протяжении около двух часов издевались над девятилетней девочкой. Они забрасывали ее снежками и пинали ногами. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, пострадавшая школьница играла на детской площадке вместе с сестрой одного из нападавших. В какой-то момент ребенок вместе с друзьями решил поиздеваться над приятельницей. Сначала они просто закидывали ее снегом, но затем они стали действовать жестче.

На камеры видеонаблюдения попало, как мальчики пинают ногами девочку, которая лежит на земле, свернувшись калачиком. Известно, что истязания продолжались около двух часов. При этом школьники и не собирались заканчивать. Их прервала мама одного из них, которая заявила, что их «подруге» пора домой.

После случившегося девочка попала в больницу. Там ей диагностировали многочисленные ушибы и перелом. Родители пострадавшей обратились в полицию.

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