В Новосибирске судебный пристав зарезал невесту после дня всех влюбленных

В Новосибирске 34-летний судебный пристав зарезал 24-летнюю невесту после праздника всех влюбленных. Его арестовали, а родственники убитой готовятся к похоронам.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Друзья убитой рассказали, что девушка познакомилась с парнем на работе. Они готовились к свадьбе, планировали расписаться летом.

В День святого Валентина жених подарил ей цветы и шарики, накрыл стол. Потом, как узнали друзья, он начал бегать по подъезду в трусах. Жильцы предположили, что молодой человек «что-то употребил и ему начали мерещиться демоны».

Пристав взял нож и нанес удар невесте в шею. Последнее, что услышали друзья в трубке, это фразу девушки «положи нож».

Они приехали к ней домой, на место вызвали скорую и полицию. Спасти девушку не удалось, она умерла в квартире. Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сожитель обмотал шею девушки скотчем и угрожал убийство.