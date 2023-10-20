В Новосибирске скандальный блогер Богдан Киселев устроил стрельбу на мосту

Блогер Богдан Киселев, известный своими экстравагантными поступками, открыл стрельбу из сигнального пистолета прямо из машины. Инцидент произошел на Димитровском мосту в Новосибирске.

Судя по видео, опубликованном в Телеграм-канале блогера, 19-летний парень достал предмет, похожий на аэрозольный пистолет, а после из него выстрелил. В этот момент он находился за рулем. После компания в автомобиле засмеялась.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что по данному факту возбуждено административное дело, поскольку не все парни в машине были пристегнуты.

В интервью Сибкрай.ru Богдан рассказал о мотивах своего поступка.

«Выстрел был произведен из "Пионера". На мосту прохожих не было, и я стрельнул в сторону, где никак бы никого не задел и ничего не повредил. Конечно, считаю, что такие эксперименты являются рискованным и могут закончиться плохо, но я все предусматриваю и обдумываю, чтобы мои ролики были максимально безопасные», — отметил он.

Блогер известен своим провокационным контентом. Ранее он прыгал под копировальную машину и запускал фейерверк с крыши автомобиля.

Ранее 19-летний парень обстрелял со своего балкона здание школы в Петербурге.