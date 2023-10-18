19-летний парень обстрелял со своего балкона здание школы в Петербурге

В Санкт-Петербурге молодой парень обстрелял из пневматического пистолета школу с балкона квартиры. Пуля повредила стеклопакет. Стрелявший самостоятельно явился в полицию спустя несколько дней - некоторое время он прятался, так как испугался.

Подробности происшествия в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 12 октября. В полицию обратилась директор школы, расположенной в Соляном переулке. По ее словам, в учебное заведение несколько раз выстрелили из пневматики.

Пострадавших в результате стрельбы нет. Повреждено школьное имущество - стеклопакет.

Вечером 17 октября в полицию пришел 19-летний юноша. Он признался, что 12 октября разряжал пневматический пистолет на балконе дома и выстрелил в сторону школы. Все произошло поздно вечером - около 23:55. После стрельбы парень испугался и спрятался. О молодом человеке известно, что он нигде не работает.

По факту случившегося начата проверка. По ее итогам вынесут решение.

Ранее сообщалось, что 10-летний школьник в Башкирии выстрелил в друга из пневматического пистолета отца. Пострадавшему сделали сложную операцию, так как пуля попала в висок и задела мозг.