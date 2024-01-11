Извлекали под наркозом: в Подмосковье 5-летний мальчик проглотил палочку от чупа-чупса

В Подмосковье 5-летний мальчик поперхнулся и проглотил палочку от чупа-чупса длиной 8 сантиметров. Инородное тело удаляли из глотки ребенка под общим наркозом.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Инцидент произошел в Истре. Ребенок сидел на диване дома, съел конфету, а потом закашлялся и проглотил палочку. Она встала поперек глотки. Малыш стал кашлять и кричать.

У ребенка началась рвота, но предмет не вышел. Родители вызвали скорую.

Малыша отвезли в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского. Специалисты под общим наркозом извлекли предмет: для этого им понадобились эндоскоп и петли. На следующий день ребенка выписали.

Ранее в Новороссийске 15-летний подросток проглотил палочку от чупа-чупса. Ее извлекли, не прибегая к наркозу.