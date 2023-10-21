В Новосибирске полиция ищет мужчину, напавшего на пятиклассницу возле школы

Жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на неизвестного мужчину, напавшего в Железнодорожном районе города на ученицу пятого класса. Девочке удалось вырваться из рук злоумышленника, забежать в школу и попросить о помощи.

По словам учительницы, которые приводит сайт NGS.ru, этого же мужчину позже дети видели возле бассейна. Он был одет в чёрную куртку и темные брюки. Предположительно, мужчина старше 50 лет.

На вызов сотрудницы школы приехали полицейские. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Правоохранители ведут розыск неизвестного мужчины, приметы которого сообщили очевидцы.

Ранее мы писали, что родителей одной из школ в Краснодаре возмутили методы воспитания детей учителем математики. Педагог сделал ученице несколько замечаний по поводу использования телефона на уроке, но она никак не отреагировала. После этого мужчина начал оскорблять ребенка и угрожать физической расправой.