В Краснодаре учитель математики напал на школьницу во время урока

Родителей одной из школ в Краснодаре возмутили методы воспитания детей учителем математики. Школьники сняли на видео скандал, разразившийся во время урока из-за отказа шестиклассницы сдать мобильный телефон.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Краснодар», видно, что педагог делает девочке замечания по поводу использования гаджета на уроке, но она никак не реагирует. После этого мужчина не выдерживает, начинает оскорблять ребенка и угрожать физической расправой.

Одноклассники попытались защитить девочку и напомнили учителю, что на детей нападать нельзя.

«Это не ребенок, это идиот», - ответил разъяренный педагог.

Родители обратились за разъяснениями к руководству школы. По данному инциденту проводится служебная проверка.

Ранее мы писали, что в Тюмени школьники после урока физкультуры напали на ученика пятого класса и избили его. По словам мамы пострадавшего ребенка, травля и издевательства в отношении сына длятся уже полтора месяца, но педагоги не обращают на это внимания.