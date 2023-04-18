В Новосибирске подросток принес в школу дедовский пистолет и подстрелил друга

В одной из школ Новосибирска, предположительно Дзержинского района, подросток принес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу. Пострадал один из его одноклассников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, у мальчика не было злого умысла. Он взял дома дедовское оружие и решил подшутить над приятелем. К счастью, все обошлось без смертей. В региональном МВД отметили, что со школьником была проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных действий.

Пострадавшего от стрельбы подростка направили на экспертизы, чтобы выявить степень тяжести полученных травм. Также правоохранители продолжают проверять все обстоятельства произошедшего. После того, как выяснят точные причины, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Свердловской области второклассника пытались изнасиловать палкой в 100 метрах от дома. Издевательства устраивали подростки 10 и 13 лет. После того, как малолетним преступникам надоела их жертва, они скинули ребенка в выгребную яму. Выбравшись из нее, мальчик пошел домой и рассказал о произошедшем матери, которая обратилась в полицию.